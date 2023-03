Skażenie wody w gminie Dobrcz! Nie nadaje się do spożycia nawet po ugotowaniu

2023-03-24, 10:50 Jolanta Fischer/Redakcja

Na parkingu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu został podstawiony samochód ze zbiornikiem wody pitnej/fot. Jolanta Fischer

Woda w trzech sołectwach pod Bydgoszczą - Dobrcz, Nekla, Borówno - nie nadaje się na razie do picia. Trwa chlorowanie jej i ustalanie przyczyny skażenia.

Do skażenia wody w gminie Dobrcz doszło w czwartek. Pobrane próbki wykazały obecność bakterii z grupy coli. - W związku z powyższym uprasza się mieszkańców sołectw: Dobrcz, Nekla oraz Borówno (od Dobrcza do drogi ekspresowej S5) o niekorzystanie z wody w celach spożywczych. Można z niej korzystać jedynie w celach gospodarczych - takich, jak: prysznic, kąpiel, mycie, spłukiwanie toalety. Jednocześnie zapewniamy, że zostały podjęte czynności w celu usunięcia bakterii – informuje gmina Dobrcz na swoim profilu na Facebooku.



Na parkingu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu został podstawiony samochód ze zbiornikiem wody pitnej, z którego mogą korzystać mieszkańcy. Siedem kolejnych wozów ma się pojawić się ok godziny 16.00 w Dobrczu, Nekli i Borównie.



Więcej w relacji Jolanty Fischer.