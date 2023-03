Płatki, ozdoby i palmy w szczytnym celu. Wielkanocne zajęcia dla niepełnosprawnych [zdjęcia]

2023-03-23, 19:00 Monika Kaczyńska/Redakcja

Wielkanocne ozdoby – pisanki, stroiki, palmy i wiele innych można było kupić w czwartek w Toruniu. W Urzędzie Marszałkowskim odbył się tradycyjny kiermasz połączony z wystawą rękodzieła osób niepełnosprawnych „My też potrafimy”.

Swoje prace prezentowali uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, pracownicy zakładów aktywności zawodowej, uczniowie szkół specjalnych oraz podopieczni domów pomocy społecznej.



– To wszystko jest wykonane przez podopiecznych. Wiadomo, że każdy ma inne umiejętności, więc musimy pracować na różnych poziomach. Jednak każdy dołożył swoją cegiełkę. Jedna osoba uszyła płatek, druga skleiła, a trzecia umieściła na palmie – zaznaczyła Magdalena Stachera, instruktor terapii zajęciowej przy Polskim Związku Niewidomych.



Podopieczni przygotowywali ozdoby do palm za pomocą drucików i sznurków. Choć początki nie należy do łatwych, wraz z czasem wszystko stawało się prostsze.



– Przyjechaliśmy zaprezentować pracę naszych uczestników, którzy właśnie poprzez terapię zajęciową, prowadzoną w naszym domu, wykonują te wszystkie piękne prace. Wkładają dużo serca, jak również odkrywają swoją kreatywność – stwierdziła Barbara Groblewska–Guza ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu.



Dochód ze sprzedaży wystawcy przeznaczyli na rehabilitację osób niepełnosprawnych.