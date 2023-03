Chełmińscy policjanci uratowali mężczyznę, który chciał popełnić samobójstwo

2023-03-23, 14:55 KPP w Chełmnie/Redakcja

Policjanci z Chełmna namierzyli lokalizację telefonu, z którego dzwonił 55–latek. Okazało się, że mężczyzna chciał popełnić samobójstwo, a funkcjonariusze uratowali mu życie/Fot: nadesłane przez KPP w Chełmnie

Półprzytomnego mężczyznę, siedzącego w samochodzie, znaleźli chełmińscy policjanci. Postawa funkcjonariuszy pozwoliła uniknąć tragedii. Mundurowi odnaleźli rannego niemal w ostatniej chwili.

W poniedziałkowy wieczór dyżurny chełmińskiej Policji otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który podjął próbę samobójczą. 55-latek sam wezwał pomoc, jednak jego stan był na tyle ciężki, że nie potrafił wskazać miejsca pobytu. Powiedział jedynie, że siedzi w samochodzie i nie ma siły z niego wyjść.



Policjanci ustalili, skąd prawdopodobnie dzwonił mężczyzna, a skierowani w tę okolicę funkcjonariusze odnaleźli auto po kilkudziesięciu minutach. Wewnątrz siedział zakrwawiony mężczyzna. Mundurowi natychmiast opatrzyli rany, które miał na rękach i wezwali na miejsce załogę pogotowia ratunkowego.



Policjanci, do czasu przyjazdu karetki, utrzymywali kontakt słowny z mężczyzną, nie dopuszczając do utraty jego przytomności.



Jak się okazało, funkcjonariusze odnaleźli 55–latka niemal w ostatniej chwili, stracił bardzo dużo krwi. Miejsce, gdzie się zatrzymał, było oddalone od głównej drogi i mało uczęszczane, dlatego zaangażowanie policjantów i determinacja, z jaką przeszukiwali teren, pozwoliły na uniknięcie tragedii.



Policja zwraca uwagę, że w sytuacji, kiedy potrzebujemy pomocy, możemy zwrócić się do instytucji, które jej udzielą. Z naszymi problemami nie zostawajmy sami. Wokół nas są ludzie, którzy chcą i potrafią pomóc w różnych sytuacjach.



Szukać pomocy można w: