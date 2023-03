Aż 36 kg lewego „towaru” w samochodzie i garażu. Mieszkaniec Torunia przyłapany

2023-03-23, 13:04 Informacja KMP w Toruniu/Redakcja

Funkcjonariusze zabezpieczyli w sumie ponad 70 paczek, w których było przeszło 36 kilogramów nielegalnego „towaru”/fot. KMP w Toruniu

Zarzuty usłyszał 51-latek, u którego toruńscy policjanci znaleźli przeszło 36 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Mężczyźnie grozi wysoka grzywna.

Garaż na Bydgoskim Przedmieściu policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą toruńskiej komendy przeszukali w środę (22 marca). Jak się okazało, 51-latek właśnie przepakowywał paczki z tytoniem do skrytki w swoim samochodzie.



– Krajanka nie miała polskich znaków akcyzowych. Mężczyzna został więc zatrzymany do wyjaśnienia – informuje mł. asp. Dominika Bocian, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.



– Funkcjonariusze zabezpieczyli w sumie ponad 70 paczek, w których było przeszło 36 kilogramów nielegalnego „towaru”. Policjanci oszacowali, że z tytułu nieodprowadzonego podatku należności Skarbu Państwa zostały narażone na uszczuplenie w kwocie ponad 32 tys. złotych. Mężczyzna już usłyszał zarzut tzw. paserstwa akcyzowego z Kodeksu Karnego Skarbowego – przekazuje mł. asp. Bocian.