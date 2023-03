W historię Jezusa wplatają własną opowieść. Młodzi zapraszają na drogę krzyżową [wideo]

2023-03-23, 12:43 Marta Kocoń

Droga krzyżowa ulicami Bydgoszczy w 2022 roku/fot. Wiesław Kajdasz, diecezjabydgoszcz.pl

– Chcieliśmy przekazać, że każdy codziennie przeżywa swoją własną walkę, nawet z samym sobą, i pokazać, że nawet jeżeli czasami wydawałoby nam się, że jesteśmy sami, to tak naprawdę jest zupełnie inaczej – mówi Agnieszka Szulc. W piątek (24 marca) ulicami Bydgoszczy przejdzie droga krzyżowa przygotowana przez młodzież Zespołu Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II.

Poszczególne stacje będą powiązane z napisanym przez uczniów scenariuszem – historią nastoletniego Karola. – Tegoroczna droga krzyżowa opowiada o chłopaku, który stara się pogodzić z pewną trudną sytuacją, która go spotkała w życiu, i żeby każdy z uczestników mógł zastanowić się i przeżyć refleksję na temat swojego własnego życia, dlatego nie dawaliśmy jednego konkretnego tylko zakończenia, tylko każdy interpretuje to na swój własny sposób – mówi Agnieszka Szulc, uczennica ZSK.



Bohater przechodzi pewną drogę i znajduje pomoc. – Chcieliśmy przekazać głównie to, jak można sobie z tymi problemami poradzić, że to dzięki osobom, które możemy napotkać na swojej drodze życiowej, te problemy stają się lżejsze, łatwiejsze do rozeznania, rozpoznania – mówi Jan Nawrocki, odtwórca roli Karola w słuchowisku.



Nagrane dialogi zostaną odtworzone w czasie nabożeństwa. W postaci wcielili się nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. – Słuchowisko jest pewnym elementem tej drogi krzyżowej; oczywiście będą także rozważania zawsze podsumowane fragmentem biblijnym i modlitwą, natomiast na zakończenie jeszcze proponujemy okazję do wyciszenia się, adorację Najświętszego Sakramentu, która będzie ubogacona śpiewem naszego szkolnego chóru, który wykona fragment Muzycznej Drogi Krzyżową Biechowskiego – tłumaczy ks. Łukasz Boruch, prefekt Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy.



Specjalnie z myślą o nabożeństwie powstała też piosenka. – Julia Szajda napisała partyturę na wiolonczelę i na skrzypce, usłyszmy także jej – mówi Agnieszka Szulc, która zagrała na klawiszach.



Piosenka nosi taki sam tytuł, jak cała tegoroczna droga krzyżowa: „Mam Ciebie”. – Ten tytuł mówi o spotkaniu, spotkaniu z drugim człowiekiem, ale przede wszystkim o spotkaniu z Panem Jezusem. To o niego chodzi w drodze krzyżowej, pośród tych różnych historii. My idziemy z jakimiś swoimi historiami, ten wymyślony przez nas bohater też idzie z jakąś swoją historią, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby mieć tę relację podstawową, czyli z Panem Jezusem – podkreśla ks. Łukasz Boruch.



Droga krzyżowa rozpocznie się o godzinie 19.00. Uczestnicy przejdą z katedry do Bazyliki pw. św. Wincentego à Paulo.



Piosenki „Mam Ciebie” można posłuchać poniżej. Dłuższy materiał dźwiękowy wkrótce.