Misterium Męki Pańskiej w fordońskiej Dolinie Śmierci: o wojnach w nas i wokół nas

2023-03-22, 20:00 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

O wojnach, które każdy z nas toczy z innymi i z samym sobą opowiedzą twórcy tegorocznego Misterium Męki Pańskiej w fordońskiej Dolinie Śmierci. Po raz 22. ludzie związani z Duszpasterstwem Akademickim Martyria przygotowali widowisko pasyjne. W tym roku zatytułowane jest: „W imię Pana".

Trzystu wolontariuszy wcieli się w postacie biblijne, by, jak zawsze, przedstawić mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Będzie też wątek współczesny nawiązujący do wojny, która toczy się na Ukrainie, ale też „wojenek" i bitew, które każdy toczy, czy to z samym sobą, czy z innymi.



– Jak zwykle motywy biblijne przeplatają się z wątkami współczesnymi – mówił na konferencji zapowiadającej to wydarzenie duszpasterz młodzieży, ks. Piotr Wachowski.



– „W imię Pana", czyli wszelkie nasze trudności życiowe w imię Boga chcemy przeżywać na co dzień. Będziemy podejmowali temat różnych, bym powiedział, rozterek, różnych bitew, wojenek, a nawet tych może bardzo potężnych, ważnych wojen, które się dokonują w naszym życiu. Jan Paweł II także będzie jednym z motywów jednoczących nas – zapowiada ks. Wachowski.



Mariola Ciesielska, od lat autorka kolejnych scenariuszy i reżyserka fordońskiego widowiska pasyjnego, tym razem w wątku współczesnym opowiada historię młodej dziewczyny, która odnajduje pamiętnik swojej doświadczonej wojną babci.



– I ona uczy tę naszą młodą Martę, przez te wspomnienia w pamiętniku, że są takie bitwy, które warto stoczyć, i które trzeba stoczyć. To są bitwy o drugiego człowieka. To są bitwy z moim grzechem i z moją słabością.



2 kwietnia, godz. 16.00 i 20.00 – Misterium Męki Pańskiej w fordońskiej Dolinie Śmierci, a dzień wcześniej próba generalna.



