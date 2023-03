Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zawiesiła w obowiązkach starostę rypińskiego

2023-03-22, 17:49 Michał Zaręba/Redakcja

Urząd Miejski w Rypinie./fot. Wikipedia

Prokuratura na tym etapie śledztwa nie informuje o treści zarzutów, które postawiono samorządowcowi. Starosta odniósł się jednak do nich w oświadczeniu opublikowanym na portalu społecznościowym.

– Czynności z udziałem Jarosława S. przeprowadziliśmy 17 marca w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce – mówiła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz. – Po czynnościach z udziałem podejrzanego zastosowaliśmy wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych starosty rypińskiego. Poza tym, jest to również poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy zł oraz dozór policji. Jak tylko będzie to możliwe przekażemy mediom wszelkie informacje, które mogą interesować opinie publiczną. Innych informacji nie mogę przekazać.



Starosta nie przyznaje się do winy. W zamieszonym na portalu społecznościowym oświadczeniu przekazał, że według śledczych miał przyjąć (w 2020 roku) ustną obietnicę udzielenia korzyści majątkowej w zamian za preferowanie jednego z wykonawców w postępowaniu na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na obiektach jednostek powiatu rypińskiego.



Samorządowiec jest zaskoczony zarzutami, ponieważ powiat rypiński nie przeprowadzał żadnych przetargów na takie zadania. Zarzuty miały być oparte na zeznaniach oskarżonych w trwającym od 2020 roku śledztwie.



Obowiązki w urzędzie przejął wicestarosta rypiński Piotr Czarnecki.



Więcej w relacji Michała Zaręby.