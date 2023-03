Pobili rekord świata, budując model helisy DNA! „Wagary z Politechniką” [wideo, zdjęcia]

2023-03-21, 21:48 Agata Raczek/Redakcja

Bicie rekordu w budowie najdłuższego modelu helisy DNA/fot. Agata Raczek

Na Politechnice Bydgoskiej we wtorek (21 marca) pobito rekord świata w budowaniu najdłuższego modelu helisy DNA. W wyzwaniu pomogło ponad 1000 uczniów z 24 szkół. – Udało się zbudować helisę DNA o długości ponad 1310 metrów – mówi Monika Rewers, adiunkt Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej.

– Mogę już powiedzieć, że pobiliśmy rekord świata. W to wydarzenie włączyli się uczniowie szkół średnich, którzy składali helisę DNA, uczyli się o niej, a wszystko dlatego, że w tym roku przypada 70. rocznica odkrycia struktury DNA. Dokładnie 70 lat temu 25 kwietnia naukowcy Watson i Crick ogłosili światu, jak zbudowane jest DNA: że jest zbudowane z dwóch łańcuchów [ biegnących w przeciwnych kierunkach i owijających się wokół wspólnej osi] – dodaje Monika Rewers.



– Brała w tym udział cała szkoła. To nie tylko nauka, coś, co uczniowie zapamiętają – że raz w życiu brali udział w biciu rekordu – podkreśla Judyta Sobczak, nauczycielka z II Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. – Było dużo wycinania i sklejania, ale fajnie wyszło – komentują uczniowie.



Bicie rekordu świata odbyło się podczas wydarzenia „Wagary z Politechniką”. Uczelnia prezentowała swoją ofertę dydaktyczną: były pokazy, wykłady popularnonaukowe, gry i zabawy.



