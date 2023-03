Droga asfaltowa zastąpi gruntową. Budowa w Nowej Wsi Wielkiej z dofinansowaniem

2023-03-21, 20:57 Jolanta Fischer/Redakcja

Nowa Wieś Wielka/fot. Pit1233, CC0 (Wikipedia)

Gmina Nowa Wieś Wielka we wtorek (21 marca) otrzymała symboliczny czek na dofinansowanie budowy drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chorośny. – To niemal 1,9 mln zł przekazanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – mówi wójt gminy, Wojciech Oskwarek.

– Ta droga łączy naszą drogę gminną z drogą powiatową. Jest ona bardzo potrzebna i ułatwi kontakt nie tylko naszym mieszkańcom, ale i mieszkańcom Solca Kujawskiego. To jest 50 proc. dofinansowania, niecałe 1,9 mln złotych, drugie tyle musimy znaleźć –zapowiada wójt. – Na ostatniej sesji dokonaliśmy zmian w budżecie. Ta inwestycja została już wprowadzona do realizacji w zadaniach inwestycyjnych i aktualnie przygotowujemy ogłoszenie przetargu – mów.



– Czek przekazany gminie był ostatnim z obecnej transzy rządowego programu – podkreśla poseł Tomasz Latos (PiS) i dodaje, że to dobry czas na podsumowanie. – To 149 inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim. 25 dróg powiatowych, 11 dróg gminnych. Blisko 2 tys. km, które będą dzięki temu wybudowane. To ogromne wsparcie właśnie dla samorządów – mówi parlamentarzysta.



Dotychczas w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019–2022 r. na budowę, przebudowę lub remont 18 tys. km dróg samorządowych rząd przeznaczył niemal 13 mld złotych.



Więcej w relacji Jolanty Fischer.