Matka skazana na dwa lata więzienia. Zapadł wyrok w sprawie dzieciobójstwa w Witkowie

Sąd skazał na dwa lata więzienia matkę dziecka, Natalię Z., a uniewinnił Barbarę G.

W bydgoskim Sądzie Okręgowym ogłoszono wyrok w sprawie dzieciobójstwa w Witkowie koło Kamienia Krajeńskiego. Oskarżona o ten czyn kobieta została skazana na dwa lata więzienia. Sędzia Andrzej Rumiński, uzasadniając wyrok, podkreślał, że do czynu doszło pod wpływem szoku porodowego.

– To nie było wyrachowane zabójstwo, Natalia Z. nie dała sobie rady z trudami porodu – mówił sędzia. – Tu matka nie jest morderczynią, nie jest jakąś zbrodniczą osobą, nie jest kimś bardzo złym, po prostu ta osoba nie daje sobie rady z porodem, nie daje sobie rady z trudami porodu i pod wpływem tych trudów podejmuje złą decyzję. W tym przypadku była to właśnie decyzja, że zabiła dziecka, bo ciężar psychiczny, był tak potężny, że to uczyniła – uzasadniał.



Jednocześnie sąd uniewinnił Barbarę G., którą prokuratura oskarżyła o pomoc w pozbawieniu życia dziecka. Zdaniem sądu matka partnera 34-letniej Natalii Z. nie brała w tym udziału. – W ocenie sądu ta pani nie miała motywów, żeby pozbawić to dziecko życia, nie wchodziły w grę również żadne inne czynniki – wskazał sędzia. – Chcę jeszcze zauważyć jedną istotną rzecz: jedynym dowodem obciążającym panią Barbarę G., były wyjaśnienia Natalii Z. – dodał. Sąd uznał, że Natalia Z., obwiniając Barbarę G., chciała zapewnić sobie spokój. – To była samoobrona, bo kochała pierwsze dziecko, a drugie zabiła pod wpływem wielkich emocji i miała powód, by obciążyć Barbarę G., przede wszystkim, żeby usprawiedliwić i bronić siebie – uzasadniał sędzia.



Wyrok nie jest prawomocny. Prokurator nie chciał go komentować. Obrońców i głównej oskarżonej nie było na sali. Zadowolona z orzeczenia sądu była z kolei adwokat Barbary G.



Do dzieciobójstwa doszło 20 lipca 2019 roku w Witkowie koło Kamienia Krajeńskiego. Natalia Z. udusiła nowo narodzoną córkę, używając do tego prześcieradła.



