Zjechał na pobocze, staranował barierki i wylądował w rowie z wodą [zdjęcia]

2023-03-21, 13:07 Redakcja

Wypadek w miejscowości Dobre/fot. materiały policji

Niedostosowanie prędkości było przyczyną kolizji, do której doszło we wtorek w miejscowości Dobre (powiat radziejowski). Kierujący volkswagenem wypadł z drogi i łamiąc barierki, wpadł do rowu.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 8:00 przy ul. Radziejowskiej. – 21-latek jechał tak szybko, że na łuku drogi nie zapanował nad autem i zjechał na pobocze. Następnie samochód uderzył w bariery ochronne i wpadł do rowu z wodą – relacjonuje asp. szt. Marcin Krasucki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.



Kierowca nie odniósł obrażeń. Był trzeźwy, a za kolizję został ukarany mandatem.