Зміни годин роботи бюро МЗК в Торуні, студентська „Вампіріада" від УМК

2023-03-21, 12:26  Redakcja
«Вампіріада» – найбільша та найстаріша студентська акція почесного донорства крові в Польщі/фото: Архів «Вампіріада» – найбільша та найстаріша студентська акція почесного донорства крові в Польщі/фото: Архів

Міські Заклади Комунікації в Торуні змінюють години роботи, а студенти УМК організовують „Вампіріаду".

Відтепер Бюро обслуговування клієнтів Міських Закладів Комунікації в Торуні
працюватиме з 8:00 – 16:00. Офіс знаходиться у Депо за вул. Legionów 220. З
офісом можна зв’язатися електронною поштою: bok@mzk-torun.pl або за телефоном: стаціонарний: 56 612 18 07, 56 612 18 08 і мобільний: 783 898 988 та 690 486 721.

22 та 23 березня відбудеться Вампіріада Університету Миколи Коперника в Торуні. Цього року з нагоди 550-річчя від Дня народження астронома Миколи Коперника подія проходить під назвою «Зупинися і зруш чиюсь землю». «Вампіріада» є найбільшою та найстарішою студентською подією почесного донорства крові в Польщі. Члени Незалежної студентської асоціації УМК у співпраці з обласними центрами донорства сприяють щорічному збільшенню кількості літрів донорської крові. Крім того, вони порушують питання невеликої кількості донорів кісткового мозку порівняно з іншими
європейськими країнами.

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