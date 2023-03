Prowadził auto, przyjechał pijany na komendę. Chciał zgłosić kradzież portfela

2023-03-21, 11:53 Redakcja

Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał

44-letni mieszkaniec Mogilna postanowił złożyć zawiadomienie o kradzieży portfela. Do komendy przyjechał samochodem, miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Do incydentu doszło w minioną niedzielę o godz. 20.45. - Na Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie stawił się 44-letni mężczyzna, aby złożyć zawiadomienie o kradzieży portfela. Dyżurny podczas rozmowy wyczuł od niego wyraźną woń alkoholu z ust, dlatego polecił zbadać jego stan trzeźwości – relacjonuje asp. szt. Tomasz Bartecki, oficer prasowy KPP w Mogilnie. - Okazało się, że 44-latek miał ponad promil w organizmie. W międzyczasie mężczyzna otrzymał telefonicznie informację, że portfel znalazł się w domu.



Kiedy wyszedł z komendy, dyżurny zauważył przez okno, jak wsiada do terenowego mitsubishi i odjeżdża. - Policjant natychmiast o tym fakcie poinformował najbliższe patrole. Po chwili dyżurny otrzymał wiadomość od funkcjonariuszy ruchu drogowego, że wskazany pojazd przekroczył w terenie zabudowanym prędkość o 40 km/h i nie zatrzymał się do kontroli drogowej – informuje asp. szt. Bartecki. - 44-latek pozostawił swój samochód na osiedlu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, po czym pieszo oddalił się w nieznanym kierunku. Szybko został zatrzymany, a następnie osadzony w policyjnym areszcie.



Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał. Za ten czyn grozi mu wysoka kara grzywny, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i nawet dwa lata więzienia. -W przypadku przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym i niezatrzymania się do kontroli drogowej wszczęte zostały czynności wyjaśniające, które mogą zakończyć się skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie – informuje policjantka.