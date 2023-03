Ratownicy medyczni obrzuceni cegłami w Brzozie. Zniszczony ambulans [zdjęcia]

2023-03-21, 10:58 Redakcja

Zniszczeniu uległ ambulans ratunkowy/fot. nadesłane

W nocy z poniedziałku na wtorek ponownie doszło do aktu agresji skierowanego w stronę ratowników medycznych. Ambulans został obrzucony kamieniami w podbydgoskiej Brzozie (gmina Nowa Wieś Wielka).

Do incydentu doszło około godz. 4.30. - Pijana i agresywna kobieta, do której medycy otrzymali wezwanie, obrzuciła ich ambulans cegłami - informuje kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Na szczęście żaden z ratowników nie ucierpiał, natomiast uszkodzona została karetka, na karoserii której powstały wgniecenia oraz uszkodzenia lakieru. Po wszystkim kobieta zamknęła furtkę na łańcuch oraz kłódkę i weszła do domu.



38-latka w związku z uszkodzeniem mienia została zatrzymana i przewieziona do policyjnego aresztu. Postawiono jej zarzut dotyczący uszkodzenia ambulansu - spowodowała straty na kwotę 15 tysięcy złotych. Za to przestępstwo grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.



- Za każdym razem w takich przypadkach dziwimy się, że osoby niosące pomoc zostają często popychane, szarpane, uderzane, zniesławiane czy znieważane. To skandaliczne zachowania! - komentuje Krzysztof Wiśniewski, kierownik działu organizacji usług medycznych i szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. - Agresja to współczesny problem ochrony zdrowia, ale głównie ratownictwa medycznego. Każdy, kto pracuje w systemie państwowego ratownictwa medycznego spotkał się nie raz z agresją słowną i fizyczną ze strony pacjenta, jego kolegów lub rodziny. Ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze już nie tylko podnoszą wiedzę merytoryczną i praktyczną związaną z wykonywanym zawodem, ale coraz częściej uczą się samoobrony oraz stosowania przymusu bezpośredniego itp.



Jak dodaje, w tym roku wszyscy pracownicy medyczni z WSPR w Bydgoszczy przejdą po raz kolejny cykl szkoleń i warsztatów z policyjnymi instruktorami z Komendy Wojewódzkiej Policji.