Ks. Dominik Chmielewski nie jest moderatorem Wojowników Maryi. Zajmie się domem rekolekcyjnym

Jego następcą został mianowany ks. Piotr Pączkowski – powiedział ks. Krzysztof Rudziński, rzecznik prasowy Inspektorii Pilskiej Towarzystwa Salezjańskiego. Odwołanie ma związek z nowymi obowiązkami, do których został skierowany ks. Chmielewski.

– Ks. Dominik został poproszony o zagospodarowanie budynku po byłym seminarium duchownym w Lądzie nad Wartą (woj. wielkopolskie), który ma zostać przekształcony w dom rekolekcyjny dla grup jak również osób indywidualnych – wyjaśnił ks. Rudziński.Jednocześnie poinformował, że nowym moderatorem generalnym Ruchu Wojowników Maryi został mianowany ks. Piotr Pączkowski, który zaczął pełnić tę funkcję 19 marca – Jest związany z ruchem od kilku lat, dotychczas był moderatorem wspólnoty w Bydgoszczy – mówił.Ks. Rudziński zapewnił, że ks. Dominik Chmielewski pozostanie członkiem Ruchu Wojowników Maryi i będzie go nadal wspierał. – Wywiąże się ze wszystkich zobowiązań, których się podjął w czasie Wielkiego Postu. Jednak po tym okresie pewnie zajmie się nowymi zadaniami i będzie mniej mobilny, jeśli chodzi o taką aktywność jak głoszenie rekolekcji czy organizowanie innych wydarzeń. Chociaż nie wykluczamy, że będzie się udzielał gdzieś poza Lądem – stwierdził.18 listopada 2022 roku oświadczenie w sprawie nauczania ks. Chmielewskiego wydali członkowie Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, którzy stwierdzili, że zgromadzenie kilku tysięcy mężczyzn jest niewątpliwie fenomenem duszpasterskim, zasługującym na uznanie, niemniej nauczanie ks. Dominika Chmielewskiego „wymaga korekty”.Bezpośredni przełożony ks. Chmielewskiego ks. inspektor Tadeusz Itrych zapewnił wówczas, że założyciel Wojowników Maryi, działający w porozumieniu ze swoją władzą zakonną, pragnie być wierny nauce Kościoła i zastosuje się do krytycznych uwag zawartych we wspomnianej opinii teologicznej.Ks. Dominik Chmielewski wstąpił do Towarzystwa św. Franciszka Salezego (salezjanów) w 1997 roku, a osiem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Jest założycielem męskiej wspólnoty Wojownicy Maryi. Jest autorem licznych książek i publikacji. Nagrania z jego konferencji i głoszonych rekolekcji są dostępne na przykład w serwisie YouTube.Ruch Wojowników Maryi to wspólnota męska, która zawiązała się podczas odbywających się cyklicznie otwartych spotkań formacyjnych dla mężczyzn, odbywających się w Lądzie. Formacja w ruchu oparta jest o lekturę Pisma Świętego, sakramenty, naukę Kościoła katolickiego i modlitwę różańcową. Jak czytamy w statucie wspólnoty, powstała ona „jako odpowiedź na duchowe potrzeby mężczyzn” a jej celem jest „formowanie mężów i ojców, którzy staną się świadkami Chrystusa”.Żeby stać się członkiem ruchu, należy przejść przez formację podczas cyklicznych spotkań zarówno ogólnopolskich jak i regionalnych, oraz po uprzedniej weryfikacji, przystąpić do uroczystego zawierzenia tak zwanego Pasowania Mieczy, które odbywa się raz w roku.