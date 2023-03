Akcje wojskowe na terenie miasta? Międzynarodowe ćwiczenia w Toruniu [wideo]

Pierwszy w Polsce kurs instruktorów walki w miejskim terenie odbywa się w Toruniu. Biorą w nim udział żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i funkcjonariusze Straży Granicznej. Szkolą ich żołnierze sił specjalnych z Wielkiej Brytanii.

Ćwiczą podchodzenie żołnierzy do budynku, szturm i obronę obiektu oraz poruszanie się w wąskich korytarzach i pomieszczeniach. W użyciu są m.in. granaty dymne i hukowe.Przygotowano nawet kilka scenariuszów. Zaaranżowano wymianę ognia między żołnierzami i przeciwnikiem, oraz wsparcie ze strony drugiej grupy mundurowych dla zwiększenia siły ognia.– To jest nawiązanie współpracy szkoleniowej z wojskami brytyjskimi, o której była mowa podczas wizyty Generała Stieglanda, dowódcy 6. Dywizji. Szkolenie jest przeznaczone do rozbudowy potencjału instruktorów w zakresie walki w terenie z urbanizowanym – mówił Edward Chyła, komendant Centrum Szkolenia Wojska Obrony Terytorialnej.Żołnierze ćwiczą taktykę i walkę w terenie zamkniętym. Zajmują się również opatrywaniem rannych. Jak zaznaczają organizatorzy, walka w terenie urbanizowanym staje się coraz częstsza, dlatego trzeba ją ćwiczyć. Jednak jest to bardzo złożony proces, porównując go z walką w warunkach polowych.Kurs trwa dwa tygodnie. Bierze w nim udział kilkudziesięciu żołnierzy.