Miasto Bydgoszcz kontynuuje program dopłat do zapłodnienia in vitro

Mieszkańcy Bydgoszczy znów mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach drugiego miejskiego programu in vitro. Na realizację programu przeznaczono 2 miliony złotych.

Wsparcie do 2026 roku otrzymać może 72 par rocznie - zapowiada prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski:– Jest to kontynuacja tych działań, które już podjęliśmy kilka lat temu – przypomina prezydent Bruski. – Ten program cieszy się wielkim zainteresowaniem i jest bardzo potrzebny. Osobiście znam wiele dzieci, które właśnie dzięki tym procedurom się urodziły. To są szczęśliwe dzieci i szczęśliwie rodzice.– Nowy program został przyjęty przez Radę Miasta Bydgoszczy w listopadzie 2022 roku – mówi Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszcz. – To jest program na lata 2023-26. Kwota przeznaczona na jego realizację wynosi 2 miliony złotych. Dofinansowanie do jednej procedury w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie to jest 7 tysięcy złotych, natomiast dofinansowanie do jednej procedury adopcji zarodka to 3 tysiące złotych.Do pierwszego miejskiego programu in vitro (w latach 2019-2022) zgłosiło się 1200 osób, zakwalifikowanych zostało 510, 83 kobiety zaszły w ciążę z czego urodziło się 54 dzieci.Więcej w relacji Agaty Raczek.Realizatorami miejskiego programu in vitro w edycji 2023-2026 są: Klinika Zdrówko (Al. Adama Mickiewicza 23, Niemcz) oraz Klinika Gameta (ul. Ogińskiego 2, Bydgoszcz). Oba podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu.Szczegółowych informacji na temat programu udziela Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej UMB – ul. Jagiellońska 61, tel. 52 58 58 904, mail: bzs@um.bydgoszcz.pl