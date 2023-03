Włocławek wyciąga rękę do osób w kryzysie. Numery telefonów w całym mieście

Kilkadziesiąt banerów ulicznych z kontaktami ważnymi dla osób w kryzysie emocjonalnym pojawiło się na ulicach Włocławka. Zdjęcie ilustracyjne./fot. Pixabay

Kilkadziesiąt banerów ulicznych z kontaktami ważnymi dla osób w kryzysie emocjonalnym pojawiło się na ulicach Włocławka. Na plakatach są numery telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży, kontakt do rzecznika praw dziecka, czy ogólnopolski telefon interwencyjny dla ofiar przemocy domowej. Wszystko po to, by uchronić młodzież przed samobójstwem.

– Na poziomie pierwszym, czyli w tej przestrzeni najbliższej, w przestrzeni sąsiedzkiej, w przestrzeni szkolnej muszą znaleźć się informacje o możliwości uzyskania porady, pomocy za pośrednictwem telefonu zaufania, który bardzo często nie jest, niestety, znany, nie jest ogólnie dostępny – mówi Krystian Łuczak. – Ważne, żeby każde dziecko, młodzież, czy osoba dorosła będąca w kryzysie emocjonalnym, w tej przestrzeni publicznej, w witrynie sklepowej, w witrynie piekarni, warzywniaka taki numer telefonu znalazła.



Ubiegły rok, jak wynika ze statystyk policji, był rekordowy, jeśli chodzi o samobójstwa. Próby samobójcze podjęło 14,5 tysiąca osób. Ponad pięć tysięcy odebrało sobie życie.



W grupie dzieci i młodzieży było ponad dwa tysiące prób samobójczych. W tym 146 skutecznych. Najmłodsze dziecko, które odebrało sobie życie miało 7 lat.



