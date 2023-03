Policja zajrzała do szafy i do słoików. „Hodowca" z Golubia-Dobrzynia w areszcie

29-latek z Golubia-Dobrzynia odpowie za uprawianie konopi indyjskich i posiadanie narkotyków. Chodzi o marihuanę.

Ponad 20 gramów marihuany i trzy krzewy konopi zabezpieczyli golubsko-dobrzyńscy policjanci. Do sprawy zatrzymali 29-latka. Mieszkaniec Golubia-Dobrzynia usłyszał już zarzuty posiadania narkotyków i uprawy konopi innych niż włókniste, za co trafił do policyjnego aresztu.Funkcjonariusze zabezpieczyli w mieszkaniu dwa słoiki, a w nich ponad 20 g marihuany. Dodatkowo w specjalnie przystosowanej szafce, mężczyzna uprawiał trzy krzewy. Rośliny do prawidłowego wzrostu miały odpowiednie naświetlenie i odżywki, które również zabezpieczyli funkcjonariusze.