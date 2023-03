Z jednym promilem na elektrycznej hulajnodze. Mandat: 2,5 tysiąca złotych

Za jazdę hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi mandat karny w wysokości 1000 złotych, natomiast za jazdę hulajnogą w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) wysokość mandatu wzrasta do kwoty 2500 złotych./fot. Wojciech Olkuśnik/PAP/archiwum

W sobotę (18 marca) policjanci aleksandrowskiej „patrolówki” zatrzymali do kontroli drogowej 33-latka, który kierował hulajnogą elektryczną. Okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy i ma ponad 1 promil alkoholu w organizmie. W efekcie kierowca otrzymał grzywnę w wysokości 2500 złotych.Policja apeluje o trzeźwość, rozwagę i stosowanie się do przepisów obowiązujących na drodze. Za jazdę hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi mandat karny w wysokości 1000 złotych, natomiast za jazdę hulajnogą w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) wysokość mandatu wzrasta do kwoty 2500 złotych.