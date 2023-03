Imponują wiedzą o mediach! Sukces uczniów z regionu na OWM

Druga część finału miała formułę zbliżoną do „Jednego z dziesięciu”/fot. Olimpiada Wiedzy o Mediach, Facebook

Musieli wykazać się wiedzą m.in. o rynku mediów w Polsce, gatunkach dziennikarskich czy modelach komunikowania społecznego. Marcin Jabłoński z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku oraz Bartłomiej Kauwa z Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, z VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu zostali laureatami IX edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Nagroda to indeks na studia dziennikarskie w wybranych uczelniach kraju.

Wśród finalistów olimpiady z naszego regionu znaleźli się:

Mikołaj Bajzert z IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego w Bydgoszczy

Amelia Ciecierska z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

Beniamin Kocikowski z Zespołu Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy

Patryk Stelmaszek z I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Bydgoszczy

Finał olimpiady odbył się w Warszawie, miał formę testu. Osoby, które osiągnęły najlepszy wynik, zakwalifikowały się do części II. – Ma ona formę trzyczęściowego quizu – tłumaczyła przed wydarzeniem Monika Kaczmarek-Śliwińska, przewodnicząca komitetu głównego Olimpiady Wiedzy o Mediach. – Przyjęliśmy formułę, którą wielu z nas z pewnością rozpozna, oczywiście po modyfikacjach, jako „jeden z dziesięciu”.Z naszego województwa do I części finału, testu pisemnego, zakwalifikowali się uczniowie z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Świecia i Grudziądza. Laureatami zostali Marcin Jabłoński z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku oraz Bartłomiej Kauwa z Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, z VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu.Uczestnicy olimpiady walczyli o indeksy na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach oraz o nagrody rzeczowe. Patronat nad wydarzeniem objął minister edukacji i nauki.