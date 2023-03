Strajk chłopski stąd rozszerzył się na kraj. Uczczono 42. rocznicę Bydgoskiego Marca [wideo, zdjęcia]

W Bydgoszczy upamiętniono wydarzenia z 19 marca 1981 roku, które ostatecznie doprowadziły do rejestracji rolniczej „Solidarności”. – Jesteśmy tu po to, aby oddać cześć i chwałę bohaterom tamtych dni, aby oddać cześć tym, którzy bronili chłopskiej własności, którzy bronili godności – mówił podczas obchodów wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski.

Przed południem, w asyście pocztów sztandarowych i orkiestry wojskowej, oddano hołd uczestnikom strajku chłopskiego z 1981 roku. Pod tablicą pamiątkową na ul. Dworcowej 87 zgromadzili się uczestnicy tamtych wydarzeń, przedstawiciele rolniczej Solidarności, władz miasta, urzędów: marszałkowskiego i wojewódzkiego, oraz parlamentarzyści Ziemi Bydgoskiej.– To był strajk na samym początku zorganizowany przez Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych, potem poszerzony został przez „Solidarność” Rolników Indywidualnych na szczeblu wojewódzkim, potem stał się strajkiem ogólnopolskim – przypomniał zgromadzonym Wojciech Mojzesowicz, przewodniczący kujawsko-pomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. – Dziękuję wszystkim za przybycie, bo to ważny dzień. Powoli odchodzimy – to było 42 lata temu, większość z nas była wtedy młodymi ludźmi, dzisiaj mamy już swój wiek – mówił.– Jesteśmy tu po to, aby oddać cześć i chwałę bohaterom tamtych dni, aby oddać cześć tym, którzy bronili chłopskiej własności, którzy bronili godności, którzy są po stronie tych, co żywią i bronią – podkreślił wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski.Danuta Pilarska, Wojciech Mojzesowicz i Maciej Mojzesowicz – uczestnicy strajku chłopskiego – zostali uhonorowani Medalami Prezydenta Bydgoszczy.Pod tablicą na budynku przy ul. Dworcowej 87 złożono liczne wiązanki kwiatów, także od prezydenta Polski Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i marszałek Sejmu Elżbiety Witek.Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do kościoła pw. św. Piotra i Pawła, gdzie została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka.Po niej złożono także kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenia Bydgoskiego Marca i uroczystość w urzędzie wojewódzkim. Przed budynkiem zaprezentowana została wystawa „TU rodziła się Solidarność Rolników” przygotowana przez IPN.19 marca 1981 roku funkcjonariusze MO i SB w Bydgoszczy siłą usunęli z sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej delegację „Solidarności”, która żądała zgody na rejestrację rolniczej „Solidarności”, a następnie pobili trzech delegatów. Do ostatecznej rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych doszło 12 maja 1981 roku.Zdjęcia z obchodów poniżej.