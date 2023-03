Podróż w czasie na budowie IV kręgu Opery Nova. Średniowiecze zdobyte! [film z drona, zdjęcia]

W związku z pracami archeologicznymi oraz robotami ziemnymi prowadzonymi przy bydgoskiej Operze Nova, od poniedziałku 20 marca zamknięta została kładka im. J. Kiepury. A co słychać na budowie? Ważniejsze jest, co widać! Mamy film z drona i mnóstwo zdjęć!

W trakcie archeologicznych prac odkryto już kamienne fundamenty wojskowego spichlerza z początków XIX wieku i relikt kanału śluzowego. Udało się pozyskać m.in. monety z czasów pruskich, podkowę, szklaną pieczęć, pociski od muszkietów, czy fragment okucia skrzyni, a także dużą liczbę zabytków ruchomych, w tym ceramiki naczyniowej, kafli, dachówek, artefaktów skórzanych, szklanych, rogowych i metalowych. Wszystkie znaleziska zostaną zakonserwowane, opisane, skatalogowane i oddane do Muzeum Okręgowego.Ponadto poniżej zabudowy udało się też odsłonić relikt kanału śluzowego z lat 1787-1790. Uchwycono dobrze zachowane konstrukcje drewniane, stanowiące umocnienie brzegów przy ujściu do Brdy. W tym samym miejscu odkryto również drewniane odbojnice wraz z systemem pali cumowniczych.Niżej odkryto warstwy kulturowe oraz drewniane i murowane relikty zabudowy w obrębie ogrodu klasztoru karmelitów (sięgał po wschodnią część gmachu Opery Nova), datowane na okres późnego średniowiecza i okres nowożytny.W miejscu gdzie obecnie wznosi się gmach Opery Nova istniał tak zwany spichlerz królewski (zbudowany do 1789 roku), który spłonął w 1945 roku. Zgliszcza rozebrano. W miejscu zaprojektowanego IV kręgu istniał m.in. mniejszy wojskowy spichlerz.