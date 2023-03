Wojsko wyciąga rękę w kierunku młodzieży. Zachęta do służby podczas konferencji we Włocławku

Młodzi dla bezpieczeństwa Polski – to hasło konferencji, zachęcającej młodzież do nauki w tzw. klasach mundurowych. Być może część z nich widzi swoją przyszłość w wojsku? Niektórzy mają już jasno określony plan.

Konferencja obradowała w gmachu Collegium Novum Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Pojawiła się młodzież, ale też przedstawiciele poszczególnych służb mundurowych.Podporucznik Krzysztof Wójcik z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, przypomina, że absolwenci klas mundurowych mają ułatwiony start w karierze wojskowej. – Osoby te już wcześniej zyskują konkretne umiejętności niezbędne do dalszej służby. Dzięki nim mogą zbudować przyszłe kadry instruktorskie.W klasach mundurowych uczy się coraz więcej dziewcząt. Ich wybory nie są przypadkowe.– W tej szkole naprawdę można dużo się nauczyć. Przede wszystkim patriotyzmu, są trudne czasy, ale młodzi ludzie, którzy są tutaj, chcą pokazać, że chcą bronić tego kraju. To jest piękne. Chcę iść na studia pilota śmigłowców i do wojska. Jest ta fascynacja śmigłowcami. Nie chcę być zwykłym pilotem, ale chcę służyć w tej roli właśnie w wojsku – Natalia Jarzynowska, kadet klasy maturalnej.Matura z klasy mundurowej to dodatkowe punkty w batalii o wojskowe studia wyższe. W kraju o jedno miejsce w klasie mundurowej obiega się średnio dwóch uczniów.