Jedzenie to nie tylko smak. Wyjątkowe drzwi otwarte w Zespole Szkół Spożywczych [zdjęcia]

Ta szkoła kusi zapachem i smakiem, a dodatkowo jest doskonałym polem dla... wyobraźni. Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy otworzył dziś drzwi przed rodzicami i uczniami, którzy zastanawiają się, jak pokierować swoją dalszą edukacją. to szkoła z ponad 70-letnią tradycją. Obecnie kształci się tutaj 520 uczniów.

– Cieszymy się tym, że nasza szkoła istnieje już tak długo i cały czas się rozwija. Kwitnie jak widać, bo mamy coraz więcej ciekawych kierunków. Na tym rynku, który potrzebuje nowych zawodów. Kształcimy obecnie w zawodach: technik technologii żywności, technik spedytor, technik logistyk, magazynier logistyk i cukiernik – mówiły Maria Górna i Małgorzata Roguszczak, nauczycielki Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy.W dodatku zaprezentowały, jak można zwiększyć świadomość uczniów, ale nie tylko, dotyczącą żywności i wartości odżywczych. – Zwracamy uwagę na to, czym mamy się kierować idąc do sklepu. Na co zwracać uwagę i później w naszym laboratorium analizy świeżości badamy i przedstawiamy uczniom tę żywność pod każdym kątem. Przede wszystkim świeżości i składników odżywczych – dodały.W ramach drzwi otwartych przygotowano wykaz cukru w danych produktach. Żeby zobrazować wartości odżywcze, pojawiła się tęcza słodyczowa i burza w zlewce. Uczestnicy twierdzą, że to pokazuje ich „zajawkę”. Niektórzy uczniowie zastanawiają się nad wyborem szkoły i próbują się przekonać do tej drogi edukacji.Spotkanie nie opierało się tylko na zwiedzaniu szkoły i zapoznaniu się z ofertą. Młodzież wykonywała rogaliki i formowała figurki z masy cukrowej. Niektórzy wrócili myślą do czasów przedszkolnych, ponieważ czynność przypominała zabawę plasteliną.Zespół Szkół pokazał również kuchnię molekularną: rzeczy oczywiste pokazany w oryginalny sposób. Za główne tworzywo posłużył agar, ale przydał się również ciekły azot. Dzięki tym produktom powstał żel ananasowy. Młodzież robiła także makaron z zielonej herbaty.Na kolejne drzwi otwarte szkoła zaprasza 22 kwietnia. Wydarzenie połączone zostanie z urodzinami miasta i jubileuszowym konkursem cukierniczym dla gości.