„Faceci w czerni" w toruńskim wydaniu. Uczniowie SP nr 10 pojadą na finał „You Can Dance"

Popisy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu zostały nagrodzone. 49 młodych tancerzy zwyciężyło w konkursie organizowanym przez TVP oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki na najlepsze prezentacje taneczne uczniów szkół podstawowych. Do konkursu przystąpiło 350 szkół z całej Polski. Wygrał zespół Mix z toruńskiej „dziesiątki".

Odczuciami po sukcesie pochwalili się tancerze z SP nr 10 w Toruniu – Wygraliśmy i bardzo się cieszyliśmy. Jedziemy też do Warszawy, na „You Can Dance" Ten czas, który nad tym poświęciliśmy, bardzo się opłacał. Czujemy się bardzo dumni i mamy szansę zobaczyć finał You Can Dance.Dzieci zdradziły nam również, jaki układ dał im wygraną. – Tańczyliśmy „Men in Black”, mieliśmy czarny okulary. Stroje były też czarno–białe tak jak w piosence.– Musieliśmy stworzyć na ten cel specjalnie przygotowaną choreografię. Tematyka i styl były dowolne. Prowadzę zajęcia w trzech grupach wiekowych, dlatego postanowiliśmy połączyć grupę i stworzyliśmy choreografię z tymi wszystkimi dziećmi. To były wspólne nasze pomysły, bo to dzieci same tworzyły dużą liczbę kroków i sekwencji tanecznych – mówiła Anna Wasiłek, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz instruktorka zespołów tanecznych.W nagrodę uczniowie otrzymali 15 tysięcy złotych. Oprócz tego już w szkolnych murach dzieci spotkały się z jurorami. Zespół pojedzie 24 marca do Warszawy na finałowe nagranie programu „You Can Dance. Nowa Generacja 2”.