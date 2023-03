Urząd Gminy Świekatowo zyskał nową siedzibę. Zwolniło się miejsce na przedszkole

W Świekatowie koło Świecia w piątek (17 marca) uroczyście otwarto nową siedzibę Urzędu Gminy. Budynek, w którym wcześniej znajdowała się gminna spółdzielnia rolnicza, przeszedł generalny remont.

– Od 30 lat, odkąd istnieje gmina, Urząd Gminy był na I piętrze szkoły podstawowej. To nie za dobrze funkcjonowało, bo jednak szkoła to szkoła, urząd to urząd, to trochę kolidowało. Jak tylko pojawił się pomysł i możliwość zakupu tego pawilonu, to Rada Gminy podjęła szybką decyzję – tłumaczy Marek Topoliński, wójt gminy Świekatowo.Budynek został przebudowany i zaadaptowany ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Korzyść obupólna: urzędnicy skorzystają, będą mogli pracować w jeszcze lepszych, komfortowych warunkach, mieszkańcy będą mogli być w jeszcze lepszych warunkach przyjmowani, a przy okazji, dodatkowo, mamy miejsce na przedszkole i żłobek – mówi o inwestycji poseł Ewa Kozanecka (PiS).