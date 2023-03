Wojskowe targi w Mogilnie. Pokaz sprzętu i umiejętności - także kulinarnych! [zdjęcia]

Wojskowe Targi Służby i Pracy odbywają się w dniach 17-18 marca w Mogilnie. W tamtejszej hali widowiskowo-sportowej można dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem lub studentem wyższej uczelni wojskowej. A przy okazji obejrzeć sprzęt i poczęstować się grochówką.

– Te targi to propozycja dla wszystkich mieszkańców regionu, województwa kujawsko-pomorskiego – mówi podpułkownik Andrzej Sowa z zamiejscowego ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy. – Dotyczy to zarówno młodzieży szkolnej, studentów, jak również ludzi w różnym wieku, także żołnierze rezerwy, bo mamy także ofertę dla nich, na przykład służbę w aktywnej rezerwie.Jak zauważa wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, mogileńskie targi to bardzo profesjonalne podejście wojska do kwestii rekrutacji, naboru. – Wszystkie możliwe siły, jednostki z województwa kujawsko-pomorskiego są tutaj obecne. Te targi są bardzo ciekawe, to bardzo dobry pomysł.Na placu przy hali prezentowany jest wojskowy sprzęt. Targom towarzyszą występy orkiestry wojskowej, pokaz musztry, jest także wojskowa grochówka.W piątek targi potrwają do 18:00, w sobotę od 9:00 do 18:00.Więcej w relacji Macieja Wilkowskiego.