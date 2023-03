W Bydgoszczy powstało Centrum Zdrowia Psychicznego. Przyjęcie bez skierowania!

Leczenie stacjonarne, ambulatoryjne, czy domowe - w zależności od potrzeb. Na taką pomoc będą mogli liczyć pacjenci otwartego przy Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Centrum Zdrowia Psychicznego. Miejsce to powstało w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia.



Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne





Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz (Budynek G) Psychiatryczna Izba Przyjęć

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

tel. 52/ 585 7251

tel. 52/ 585 4255

e-mail: czp1@jurasza.pl





Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Jarużyńska 9 (Fordon) 85-790 Bydgoszcz

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

tel. 887 772 877

tel. 887 339 517

e-mail: czp2@jurasza.pl