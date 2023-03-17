„Тепло серця в банці", субсидії у Торуні, а також Бюро знахідок у Бидгощі

Чергова акція «Тепло серця в банці» для знедолених, субсидії на збір води для мешканців Торуня та цікавинки із Бюро знахідок.

Соціальні працівники Бидгощі знову прагнуть допомогти дітям із дитячихбудинків, безпритульним та знедоленим і організовують акцію «Тепло серця в банці» та заохочують мешканців долучитися. Сподіваються, що завдяки добрим людям вдасться підготувати пакунки для дітей та малозабезпечених мешканців. Збір подарунків уже стартував і триватиме до 3 квітня у п’яти локаціях міста. Акція закінчується у Великодній понеділок.Мерія міста Торунь субсидуватиме збір дощової води для мешканців. Отримати субсидію можна, серед іншого, на придбання резервуарів та системи поливу зелених насаджень і садів. На це місто виділить 200 тис. злотих. Щоб подати заявку на участь у програмі, необхідно заповнити форму на torun.pl.Переважно мобільні телефони потрапляють до бюро знахідок у Бидгощі, а щеноутбуки, коштовності, гроші та документи. Загалом на складі наразі очікують своїх власників 150 речей. Бувають і такі незвичайні «втрати», як більярдний кий чи касовий апарат.