Całe życie służyła Polsce. Urodzinowe kwiaty na grobie gen. prof. Elżbiety Zawackiej

Polska była dla niej najważniejsza. Przedstawiciele władz miasta, Fundacji i toruńscy uczniowie złożyli kwiaty na grobie gen. prof. Elżbiecie Zawackiej, kurierki AK, jedynej kobiety wśród „Cichociemnych". 19 marca przypada 114 rocznica urodzin honorowej obywatelki Torunia.

– Właściwie całe swoje stuletnie życie służyła Polsce. Służyła jaka pedagog, żołnierz, historyk. Wydaje mi się teraz, po tylu latach, również po tych latach, kiedy nie ma już jej z nami że ta jej służba historyczna była zupełnie nie do przecenienia – mówi Dorota Zawacka-Wakarecy, prezes fundacji generał Elżbiety Zawackiej.– Jej rajdy z okupowanych ziem Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez Niemcy, Francję, Hiszpanię, by dowieźć korespondencję do rządu na uchodźstwie w Londynie – to są czyny na wskroś bohaterskie. I to jest gigantyczna spuścizna Pani profesor, ale również bardzo ważny element historii naszego miasta, dlatego nasza obecność, tak liczna obecność przedstawicieli szkół imienia pani generał Zawackiej oraz przedstawicieli jej fundacji– mówił zastępca prezydenta Torunia, Paweł Gulewski.