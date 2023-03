Uwaga, kierowcy! Skrzyżowanie Fordońskiej i Kazimierza Wielkiego będzie zamknięte

Od 17 marca od godziny 18:00, do 20 marca do godziny 3:00 zamknięte zostanie torowisko na skrzyżowaniu ulic Fordońska -Kazimierza Wielkiego./fot. ZDMiKP Bydgoszcz

Od 17 marca od godziny 18:00, do 20 marca do godziny 3:00 zamknięte zostanie torowisko na skrzyżowaniu ulic Fordońska – Kazimierza Wielkiego. W tym czasie nastąpi demontaż rozjazdów nakładkowych z torowiska i otwarcie dla ruchu torów w obu kierunkach.

W związku z wprowadzaniem kolejnych etapów budowy trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską, wykonawca odpowiedzialny za budowę nowych mostów (firma Trakcja S.A.) przechodzi do kolejnych zmiany na torowisku. Na ul. Fordońskiej przywrócony zostanie ruch tramwajowy po dwóch torach.Podczas trwania prac nie będzie możliwy przejazd dla tramwajów pomiędzy pętlami Bałtycka i Wyścigowa.W związku z powyższym na czas zamknięcia torowiska:• linia nr 3 będzie podzielona na dwa warianty:Wilczak – Zajezdnia TramwajowaŁoskoń – Wyścigowa• linia nr 5 będzie podzielona ma dwa warianty:Rycerska – BałtyckaŁoskoń – Wyścigowa• linia nr 7 będzie realizowała tylko wariant Niepodległości – Wyścigowa• linia nr 10 będzie podzielona na dwa wariantyLas Gdański – BałtyckaNiepodległości – WyścigowaUruchomiona także zostanie linia zastępcza Za T3 w relacji rondo Fordońskie – Wyścigowa.Od 20 marca obowiązywać będzie już układ dwutorowy. Nie zostaną jednak jeszcze uruchomione do obsługi pasażerskiej przystanki tramwajowe pod nazwą Most Kazimierza Wielkiego.Niebawem zostaną wprowadzone jeszcze zmiany na torowisku Toruńska/Perłowa, o czym ZDMiKP poinformuje w odrębnym komunikacie.