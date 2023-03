Modernizacja kolei, bezpieczne przejście i troska o środowisko. To efekt rozmów w Nakle

Bezkolizyjne dwupoziomowe skrzyżowanie z linią kolejową nr 18 Kutno – Piła oraz podziemne przejście dla pieszych zostaną wybudowane w Nakle nad Notecią.

List intencyjny dotyczący współpracy podpisali prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel i burmistrz Nakła Sławomir Napierała.- To bardzo potrzebna inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, ale też usprawni komunikację i poprawi jakość powietrza. Rozwój gospodarczy powoduje, że tory są coraz częściej zamknięte. Nawet te rogatki za nami, które widzimy. Powoduje to perturbacje dla kierowców, ponieważ tworzą się korki – powiedział włodarz Nakła.Według Sławomira Napierały inwestycja może wpłynąć na jakość powietrza w mieście. – Dodatkowo spaliny z rur wydechowych szkodzą mieszkańcom. Także jest to wieloaspektowa sprawa. Również dla PKP jest to bardzo ważne, z punktu widzenia płynności ruchu kolejowego i zwiększenia prędkości na tych torach.Podpisując list intencyjny, Miasto Nakło zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji, która będzie potrzebna podczas aplikowania o środki unijne na realizację tej inwestycji. - Ich pozyskanie może być kwestią kilku lat – zaznaczył Sławomir Napierała.Obecny na tym spotkaniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił o potrzebie dobrej współpracy samorządów z rządem:– Nie zawsze samorząd odpowiada na nasze postulaty i apele. Z przykrością odniosę się do województwa kujawsko–pomorskiego, będąc na terenie kolejowym. Niestety marszałek nie zgłosił żadnego projektu do naszego programu Kolej Plus. Szkoda, bo w innych regionach kraju już rozpoczęły się przygotowania do realizacji połączeń, modernizacji i budowy linii kolejowych – zaznaczył minister infrastruktury.Andrzej Adamczyk przyjechał do Nakła podpisać porozumienie ws. przejęcia przez jego resort Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Na obu spotkaniach obecni też byli: minister Łukasz Schreiber, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz posłowie Ziemi Bydgoskiej Ewa Kozanecka i Piotr Król.