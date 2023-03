15. edycja „Ciepła serca w słoiku”. Gdzie i do kiedy składać dary? [zdjęcia, wideo]

Społecznicy w Bydgoszczy po raz kolejny chcą pomóc podopiecznym z domów dziecka, bezdomnym i potrzebującym. Organizują akcję „Ciepło serca w słoiku”.

Optyk L.W. Michalscy (Gdańska 28)

Pracownia krawiecka Derred (Wojska Polskiego 8)

Euromaster Landowcy Opon–Lan (Łęczycka 51)

Expert Auto (Dąbrowa 46)

CiuchAnt (Śniadeckich 3 i Grunwaldzka 34)

w miejscach oznaczonych plakatem

Do jej wsparcia zachęcają mieszkańców. Liczą na to, że dzięki ludziom dobrej woli uda im się przygotować świąteczne paczki dla dzieci i ubogich mieszkańców. Zbiórka darów już się rozpoczęła.– „Ciepło serca w słoiku” to bydgoska akcja świąteczna pomocy osobom potrzebującym, seniorom, bezdomnym. Jednak chce również osłodzić ten czas dzieciom z domów dziecka i rodzinnych domów dziecka. Po raz 15. zaprosimy bydgoszczan do włączenia się do tej akcji charytatywnej – mówił Ireneusz Nitkiewicz, radny miasta i jeden z organizatorów zbiórki.– Zbieramy żywność o przedłużonym terminie: konserwy, makaron, kasza, dania gotowe. Jednak też słodycze, kosmetyki, szampony, mydła i maszynki do golenia. Zbieramy też artykuły papiernicze, kosmetyki dla dzieci i młodzieży i gry planszowe. Trafią do Domu Dziecka i przede wszystkim te produkty powinny być nowe i z przedziału dla dzieci od 5 do 18 lat – wymieniała Aurelia Ratajczak, współorganizatorka akcji.– Rzeczy trafią do domów dziecka w Bydgoszczy i w regionie. Także do centrum pomocy dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, dla wspólnej spiżarni „Jadłodzielni” oraz oczywiście na finał naszej akcji – zaznaczyła Anna Niewiadomska, która również jest jedną z organizatorek.Zbiórka darów potrwa do 3 kwietnia w pięciu punktach miasta:Finał akcji w Poniedziałek Wielkanocny, wówczas świątecznym jedzeniem z potrzebującymi będzie można podzielić się na Placu Wolności.