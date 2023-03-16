2023-03-16, 11:50 Redakcja
Мистецький конкурс, конвой гуманітарної допомоги та „Побачити музику"
У Палаці молоді проходить конкурс мистецтв, черговий гуманітарний конвой рушить до України, у Торуні готується проєкт під назвою „Побачити музику".
З Бидгощі до України вирушить черговий конвой із гуманітарною допомогою. Його готують Польська фундація та Згромадження Місіонерів Святого Духа за підтримки інших організацій та окремих осіб. Серед подарунків від українського фонду Довіра-крапка-Україна, є протипролежневі інвалідні візки та матраци, протизапальні та знеболюючі препарати та продукти харчування. Збір триває. Подробиці на radiopik.pl
«Побачити музику» під таким гаслом Торуньський симфонічний оркестр реалізує проєкт, доступний людям з вадами зору. У програмі заплановано шість концертів, які проходитимуть у темряві. Однак їхній репертуар залишається у таємниці.