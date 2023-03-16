Мистецький конкурс, конвой гуманітарної допомоги та „Побачити музику"

У Палаці молоді проходить конкурс мистецтв, черговий гуманітарний конвой рушить до України, у Торуні готується проєкт під назвою „Побачити музику".

Мистецький конкурс для молодих іноземців організовує Палац молоді в Бидгощі. Це вже третій конкурс «Моя гостинна Бидгощ» під патронатом міського голови. Мета конкурсу – побачити місто над Брдою очима іноземних дітей. Кінцевий термін подання заявок – 7 квітня. З іншого боку, мистецький конкурс – це можливість продемонструвати свої вокальні здібності. Прослуховування 22 квітня. Подробиці на сайті Палацу молоді в Бидгощі.З Бидгощі до України вирушить черговий конвой із гуманітарною допомогою. Його готують Польська фундація та Згромадження Місіонерів Святого Духа за підтримки інших організацій та окремих осіб. Серед подарунків від українського фонду Довіра-крапка-Україна, є протипролежневі інвалідні візки та матраци, протизапальні та знеболюючі препарати та продукти харчування. Збір триває. Подробиці на radiopik.pl«Побачити музику» під таким гаслом Торуньський симфонічний оркестр реалізує проєкт, доступний людям з вадами зору. У програмі заплановано шість концертів, які проходитимуть у темряві. Однак їхній репертуар залишається у таємниці.