Około godziny 18.30 na ul. Koronowskiej za skrzyżowaniem z ul. Opławiec na drodze wojewódzkiej 238 w Bydgoszczy doszło do wypadku trzech aut osobowych.

Jeden z kierowców był uwięziony we wraku, strażacy uwolnili go przy pomocy narzędzi hydraulicznych. - Po kilkunastu minutach ranny był już na zewnątrz i został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Finalnie do szpitala trafiły dwie osoby - informują strażacy.Na miejscu działały zastępy Państwowej Straży Pożarnej z JRG 3 i 1 Bydgoszcz oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Wtelno.