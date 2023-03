Gospodarka im niestraszna! Uczniowie z regionu wzięli udział w „Welconomy Genius”

Konkurs zorganizowali Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy i Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” w Toruniu/fot. Tatiana Adonis Konkurs zorganizowali Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy i Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” w Toruniu

Wiedzą z zakresu gospodarki, bankowości czy prawa pracy musieli wykazać się uczestnicy Międzyszkolnego Konkursu Welconomy Genius. W rywalizacji wzięli udział uczniowie z 15 szkół ponadpodstawowych z naszego regionu – Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Inowrocławia i Solca Kujawskiego.

Jak uczniowie oceniają test? – Raczej łatwy – komentowali- Przede wszystkim były pytanie życiowe, jak na przykład o BLIK, którego używamy na co dzień; czy rozwinięcie skrótów, z którymi mamy styczność w codziennym życiu, jak GUS czy PKB; było po nawet pytanie o ślad węglowy – opowiadała jedna z uczennic.



Konkurs zorganizowali Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy i Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” w Toruniu. – Chcieliśmy zainteresować młodzież ekonomią, gospodarką, prawem pracy. Żeby zobaczyli, że przedsiębiorczość to nie tylko definicje, ale również coś w życiu prywatnym. Zaprosiliśmy do rywalizacji również szkoły w regionie – tłumaczy Katarzyna Filipkowska z Zespołu Szkół Budowlanych. – Miałam więcej chętnych – dodaje Anita Studzińska, również z ZSB. – Młodzież garnie się, była zainteresowana, dopytywała, z jakich działów, z jakich branży ma się przygotowywać. Myślę, że konkurs będzie się cieszył coraz większym zainteresowaniem.



Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody pieniężne, które zostaną wręczone w kwietniu, podczas forum ekonomicznego w Toruniu.