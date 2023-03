Konwent burmistrzów z regionu. „Sygnały z rynku są dla nas nieco lepsze”

Między innymi o planowanych inwestycjach finansowych przez rząd i Unię Europejską rozmawiali burmistrzowie na spotkaniu w Kowalewie Pomorskim. W konwencie uczestniczyli też przedstawiciele Urzędów Wojewódzkiego i Marszałkowskiego.

Przewodniczący Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Napierała zauważa, że samorządom obecnie jest łatwiej znaleźć wykonawcę robót. – Ostatnie sygnały, które płyną z rynku, są dla nas nieco lepsze, ponieważ te koszty przestały rosnąc. Coraz więcej mamy sygnałów, gdzie mieścimy się w wartościach kosztorysowych zaplanowanych w naszych budżetach – mówił.– W programach społecznych to są przede wszystkim te wszystkie projekty opieki na osobami starszymi, opieki nad dziećmi, żłobki, to wszystko, co przed nami jest, co w tej chwili muszą wypełniać samorządy. Oczekujemy pomocy – podkreślił Jacek Żurawski, burmistrz Kowalewa Pomorskiego.Gościem spotkania był wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. – Te spotkania są doskonałą okazją do rozmowy o bieżącej sytuacji w samorządach. W mojej ocenie nie jest ona najgorsza: w tym roku tylko na drogi z dotacji rządowych przekażemy 300 mln złotych w ramach konkursów. Przeszło 50 mln zł trafi na budowę ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych i gminnych – to jest bardzo oczekiwane, bardzo potrzebne – zaznaczył. – Też realizacja zadań w ramach Polskiego Ładu. Wybierani są wykonawcy, to przeszło 3 mld złotych – powiedział.W spotkaniu uczestniczył też przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.