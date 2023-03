W Grudziądzu pod projektem ustawy „Renta wdowia” podpisało się 1500 osób

Zakończono zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Renta wdowia” w Grudziądzu. – Udało się zebrać 1500 podpisów – poinformowali działacze Lewicy podczas konferencji prasowej. W innych częściach regionu zbiórka jest kontynuowana.

„Renta wdowia” ma pozwolić seniorom korzystać z części uposażenia zmarłego małżonka. – Szło to jak burza, mieszkańcy przychodzili do naszej siedziby, ustawiały się kolejki. Byliśmy na wszystkich osiedlach, na targowiskach miejskich, zbieraliśmy w naszej siedzibie – mówi Przemysław Deker. – Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla wszystkich mieszkańców, którzy zechcieli wesprzeć tę inicjatywę. 1500 podpisów; zostały już wstępnie zweryfikowane. Trwa jeszcze zbiórka w innych częściach województwa. – To każdego może spotkać, oby tylko projekt przeszedł – mówi Helena Bagniewska– Kiedy zostanie zebranych 100 tys. podpisów, do laski marszałkowskiej zostanie złożony projekt ustawy wraz z podpisami. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, jeszcze przed wakacjami ta ustawa powinna być procedowana. Jak [to] się zakończy? My trzymamy kciuki – dodaje Łukasz Kowarowski.Lewica oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponują, aby pozostały przy życiu małżonek mógł zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia. Obecnie renta rodzinna w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków, to 85 procent wyższego świadczenia. Więcej o projekcie ustawy TUTAJ