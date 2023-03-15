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Polskie Radio PiK » Region
2023-03-15, 12:34 Redakcja

Афера з ПДВ, робот Да Вінчі у Торуні, небезпечний ремонт помешкання

Сучасний робот да Вінчі потрапив до провінційної лікарні імені Людвіка Ридигера в Торуні / фото. Архіви
Сучасний робот да Вінчі потрапив до провінційної лікарні імені Людвіка Ридигера в Торуні / фото. Архіви
Великі збитки Держскарбу внаслідок шахраїв, сучасний робот рятує життя у Торуні та знайдений ціанід під час ремонту.

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17 затриманих з приводу порушення ПДВ, йдеться про шахрайство з податками на товари та послуги. Розслідування у цій справі ведуть правоохоронні органи Бидгощі, Торуня та Щецина. З 2018 року звинувачено майже 330 осіб. Збитки Держскарбниці складають щонайменше 50 мільйонів злотих.

Сучасний робот da Vinci, вартістю 15 мільйонів злотих, потрапив до лікарні Людвіка Ридигіра в Торуні. Обладнання дозволить проводити операції з найменшим втручанням. Робот використовуватиметься з квітня, зараз триває навчання лікарів, які ним керуватимуть.

Мешканець Торуня під час ремонту квартири знайшов пляшку з ціаністим калієм. Для локалізації сильнодіючої отруйної речовини було направлено чотири бригади пожежників, у тому числі автомобіль хімслужби. Поліція не буде розслідувати цю справу, тому що ціанід можна купити легально.
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