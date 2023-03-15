2023-03-15, 12:34 Redakcja
Афера з ПДВ, робот Да Вінчі у Торуні, небезпечний ремонт помешкання
Великі збитки Держскарбу внаслідок шахраїв, сучасний робот рятує життя у Торуні та знайдений ціанід під час ремонту.
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Сучасний робот da Vinci, вартістю 15 мільйонів злотих, потрапив до лікарні Людвіка Ридигіра в Торуні. Обладнання дозволить проводити операції з найменшим втручанням. Робот використовуватиметься з квітня, зараз триває навчання лікарів, які ним керуватимуть.
Мешканець Торуня під час ремонту квартири знайшов пляшку з ціаністим калієм. Для локалізації сильнодіючої отруйної речовини було направлено чотири бригади пожежників, у тому числі автомобіль хімслужби. Поліція не буде розслідувати цю справу, тому що ціанід можна купити легально.