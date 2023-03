Chcą poznać problemy Polski lokalnej. Kongres „Polska Wielki Projekt" w Grudziądzu

- Chcemy poznać problemy Polski lokalnej i zastanowić się, jak odwrócić odpływ młodych ludzi z miast powiatowych do większych ośrodków miejskich - mówi Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji - patron honorowy Kongresu „Polska Wielki Projekt", który w czwartek (16 marca) odbędzie się w Grudziądzu.

- Będzie to pierwszy kongres lokalny Fundacji „Polska Wielki Projekt" w tym roku. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany raport „Grudziądz - sytuacja społeczno-gospodarcza" - zapowiada Szczucki. - Po prezentacji raportu odbędą się panele dyskusyjne, podczas których będą omawiane poszczególne aspekty tego raportu.Wśród panelistów wystąpi m.in. doradca prezydenta - profesor Andrzej Zybertowicz, prof. Wojciech Polak oraz przedstawiciel PFR Marcin Borek. - Grudziądz jest pewnym polem analizy, ale wnioski płynące z raportu można odnosić do niejednego miasta na prawach powiatu. Raport uwypuklił m.in. problem odpływu młodych ludzi do większych ośrodków miejskich. Trzeba się więc zastanowić czy jest szansa, aby część tych ludzi zatrzymać, a część zachęcić do powrotu, tak aby te ośrodki powiatowe mogły się rozwijać - mówił Szczucki.Zapowiedział jednocześnie, że Fundacja będzie organizować kolejne kongresy w innych województwach. - Zamierzenie jest takie, aby podobne regionalne kongresy odbyły się w miastach, które nie są stolicami województw. Idea jest taka, aby poznać problemy Polski lokalnej. Zebrać wnioski i doświadczenia z tych kongresów i uwzględnić je w dyskusji i debacie, która odbędzie się na szczeblu centralnym, w Warszawie, gdzie co roku odbywają się kongresy „Polska Wielki Projekt" - mówił. - Chodzi o to, by nie dyskutować o sprawach, problemach Polaków, sytuacji społeczno-gospodarczej, tylko z perspektywy warszawskiej, ale uwzględnić realnie ocenę rzeczywistości dokonywanej z perspektywy miast powiatowych. Tego można dokonać tylko włączając w dyskusję lokalnych ekspertów, działaczy, mieszkańców tych miast. Dlatego te kongresy wędrują po całej Polsce - wyjaśnił.W Grudziądzu Kongresowi będą towarzyszyć liczne wydarzenia m.in. miasteczko zdrowia przygotowane przez NFZ, strefy kibica na stadionach GKM i Olimpii, stoiska Urzędu Pracy i Urzędu Skarbowego.