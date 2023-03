Bydgoski Marzec 1981 roku. Tak będzie przebiegać 42. rocznica tamtych wydarzeń [wideo]

Trwają przygotowania do obchodów 42. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 roku. W planach jest m.in. okolicznościowa uroczystość, podczas której wręczone zostaną odznaczenia państwowe. W organizację obchodów włączyło się wiele instytucji oraz związkowcy.

– Każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, że wydarzenia marcowe były jednym z najważniejszych przystanków polskiej drogi do odzyskania pełnej Niepodległości w 1989 roku – przypomina wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski.– To był bardzo trudny czas. Zaczęło się od chłopskiego strajku – mówi przewodniczący kujawsko-pomorskiej Rady Wojewódzkiej NFZ rolników indywidualnych Solidarność Wojciech Mojzesowicz. – To chłopi zapoczątkowali na Kujawach i Pomorzu i nie tylko, walkę o niepodległość, o zmianę systemu, o szacunek do człowieka...– Solidarność pokazała przy strajku ostrzegawczym nie tylko rządowi, ale też i światu, że jest potężną siłą, która może zmienić świat – mówi przewodniczący regionu Bydgoskiego Solidarności Leszek Walczak.Niedzielne (19 marca) uroczystości rozpoczną się przy ul. Dworcowej w Bydgoszczy od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą strajk chłopski z 1981 roku. Następnie odprawiona zostanie msza w kościele na Placu Wolności, a po niej zaplanowano złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenia Bydgoskiego Marca i uroczystość w Urzędzie Wojewódzkim. Przed budynkiem przy Jagiellońskiej 3 zaprezentowana zostanie wystawa „TU rodziła się Solidarność Rolników” przygotowana przez IPN.Więcej w relacji Tatiany Adonis.