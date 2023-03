Będą tańce, warsztaty i... pikniki. Bydgoskie Granty Oświatowe przyznane

59 bydgoskich placówek otrzymało dofinansowanie dla najciekawszych projektów edukacyjnych. W tym roku Miasto przeznaczyło na Bydgoskie Granty Oświatowe niemal 400 tys. złotych.

Największą popularnością cieszyły się inicjatywy artystyczne, zajęcia związane z komputerami i aktywności na świeżym powietrzu. – Trzeba mieć pomysł, i to jest najważniejsze – stworzyć grant, który zaciekawi uczniów, wychowanków, którzy będą chcieli w nim brać udział. Wystarczy wypełnić wniosek, złożyć w naszym wewnętrznym systemie komunikacyjnym, a potem pracę ma już komisja – tłumaczy Magdalena Buszman, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy– Uzyskaliśmy dofinansowanie do naszych działań wokół tańca. Dzieciaki lubią się ruszać, taniec stał się modny, a wsparcie finansowe w tych okolicznościach jest również bardzo potrzebne – mówi Janusz Kitajgrodzki, dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy.Dofinansowano także projekty adresowane do najmłodszych. – Planujemy przeznaczyć te pieniądze przede wszystkim na działania edukacyjne związane z promocją naszego miasta. Napisaliśmy projekt „Mały bydgoszczanin w świecie wielkiej historii”. Odbędą się spacery z historią, będziemy też ogłaszać różne konkursy, więc te działania będą miały charakter mocno edukacyjny – zapowiada Rafał Sowa, wicedyrektor Przedszkola nr 80 „Królestwo Maciusia”. – Dzieciaki poznają nowe elementy Bydgoszczy, zapoznają się z jej historią – dodaje dyrektor placówki Katarzyna Janicka.Łącznie nagrodzono 101 projektów, z czego sześć to inicjatywy międzynarodowe.Więcej w relacji Jolanty Fischer.