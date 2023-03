Bronią dobrego imienia Jana Pawła II! Napływają listy, oświadczenia i apelacje

Kilka dni temu w TVN 24 wyemitowano reportaż Marcina Gutowskiego „Franciszkańska 3", w którym opisane zostały przypadki trzech kapłanów: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły. Po nim doszło do wymiany zdań, a nawet oskarżeń i zarzutów.

Oświadczenie Piotra Całbeckiego, marszałka województwa kujawsko–pomorskiego:



Oświadczenie Michała Zaleskiego, prezydenta Torunia

Po emisji materiału politycy, uczelnie i instytucje tworzą oświadczenia, apele i inicjatywy. Wszelkie działania mają jeden cel: obronę dobrego imienia Jana Pawła II i jego dziedzictwa.Trwa kolejny atak na św. Jana Pawła II, od 2017 roku duchowego patrona naszego województwa. No cóż, atak nie pierwszy i z pewnością nie ostatni. Ciekawe co w ubeckich aktach, przechowywanych w szafach IPN-u, jeszcze można znaleźć? Jak na razie to arsenał na każdą okazję.Protestuję! Najpierw obdzierają ze skóry naszego krajana – Lecha Wałęsę – legendarnego przywódcę „Solidarności”, który doprowadził do pokojowej transformacji naszej Ojczyzny i wyprowadzenia Jednostek Armii Radzieckiej (JAR). Teraz uderzenie skierowane jest przeciwko św. Janowi Pawłowi II, naszemu patronowi, podziwianemu na całym świecie, wielkiemu obrońcy godności i praw człowieka, orędownikowi wolności narodów zza żelaznej kurtyny.Może wreszcie pozwolimy napisać podręcznik naszej historii tym, którzy kierują się prawdą, kompetencjami i rzetelnością badawczą? Chyba, że nasza wolność to iluzja i tkwimy wciąż w mrokach ubeckiej niewoli kłamstw i manipulacji.Brońmy prawdy, brońmy naszej godności i honoru. Brońmy Jana Pawła II! Brońmy każdego człowieka pomawianego, niesłusznie oskarżanego, szczutego kłamstwami i tych którzy sami bronić się nie mogą.Piotr CałbeckiMarszałek WojewództwaKujawsko-PomorskiegoNie zgadzam się na deprecjonowanie świętości religijnej, autorytetu oraz dorobku wielkiego Polaka świętego Jana Pawła II. Ocenę postaci historycznej należy pozostawić historykom, a nie może ona stanowić jedynie przedmiotu dziennikarskich dociekań.Święty Jan Paweł II, honorowy Obywatel Miasta Torunia, doktor honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskiwał wielkie uznanie za propagowanie i rozwijanie ekumenicznego dialogu i porozumienia pomiędzy narodami oraz ludźmi. Tego, niezależnie od doraźnych spostrzeżeń autorów tekstów i materiałów publikowanych w mediach, nie można papieżowi Polakowi odmówić.W dobie deficytu autorytetów i kryzysu moralnego w dzisiejszym świecie powinniśmy zdecydowanie bardziej rozważnie i odpowiedzialnie wygłaszać opinie lub oceniać osobowości.

Oświadczenie Laboratorium im. Jana Pawła II w Toruniu:

Oświadczenie Solidarnych 2010 i Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze":



Z niepokojem i smutkiem odbieramy sygnały o nowym froncie walki z kościołem, którego większość z nas jest członkami poprzez ataki na autorytety, które jednoznacznie opowiadały się po stronie niepodległości Polski, po stronie moralnej odnowy i zjednoczeniu Polaków.





Tym razem na ofiarę wybrano św. Jana Pawła II. Znane nam są metody komunistycznej walki z wolnością wyznania poprzez: ściąganie krzyży w instytucjach publicznych (za PRLu czy ostatnio na jednej z bydgoskich uczelni), szykanowanie i zwalnianie pracowników za obronę wartości, w które wierzą (w okresie PRLu jak i kilka lat temu m.in. Krystiana Frelichowskiego) czy nawet mordowanie księży i osób walczących słowem o wolność sumienia i narodu (przykład bł ks. Jerzego Popiełuszki, z którym kilkoro z nas spędziło ostatnie godziny jego życia czy nieodżałowanego przyjaciela Piotra Bartoszcze).





Okładano nas podobnie jak Prymasa Stefana Wyszyńskiego wtedy i teraz prlowską „pałką medialną” nazywając wszystkie przejawy niezgody na zgniliznę moralną „faszyzmem” i „nietolerancją”. Dziś jednak niektóre media wspięły się na nowy poziom wojny hybrydowej przeciw Kościołowi, którego większość z nas poprzez chrzest jest członkami. Nie znaliśmy tych metod gdyż nasi ojcowie i dziadkowie chronili nas przed tym ze wszech miar często oddając życie.





To Goebbelsowskie metody walki z Kościołem Katolickim w III Rzeszy Niemieckiej, który jednoznacznie sprzeciwiał się nazizmowi. Punktem zapalnym była jedyna encyklika napisana przez papieża Piusa XI po niemiecku „Mit brennender Sorge”, gdzie bezpośrednio była krytykowana idea wyższości rasowej i bałwochwalczego traktowania idei państwa jako „über alles" (ponad wszystko). Papież wzywał w niej też do przestrzegania w ustawodawstwie naturalnego prawa Bożego.





To spowodowało wściekłość Hitlera i bezprecedensowy atak na hierarchów kościelnych w Niemczech. Zostali oni masowo oskarżani o nadużycia seksualne, zwłaszcza pedofilię i ukrywanie prawdy w tej kwestii przez biskupów oraz kardynałów. W ciągu kilku następnych lat tysiące z nich (również i na terenie okupowanej Polski) zostało zamordowanych lub zamęczonych za to, że byli kapłanami (m.in. Bp Michał Kozal, ks. Wincenty Frelichowski czy o. Maksymilian Maria Kolbe).





Jesteśmy za tym by każdy pedofil stawał przed sądem niezależnie od tego czy jest kapłanem czy znanym reżyserem. Jednak doskonale wiemy czym się różni państwo prawa od państwa opresyjnego. Różnica polega między innymi na tym, że w państwie prawa trzeba dowieść winy. Do tego czasu oskarżony jest jedynie podejrzany. Państwo opresyjne skazuje medialnie lub w procesach pokazowych (tak było np. w wielu przypadkach żołnierzy wyklętych) a potem długo trzeba udowadniać swoją niewinność.





Znamy też jakość materiałów Służby Bezpieczeństwa, gdzie zeznania były wielokrotnie wymuszane podczas wielogodzinnych przesłuchań, szantaży czy nawet tortur. Mają one nikłą wartość procesową. Znamy też produkowanie dokumentów na zamówienie (słynna szafa Lesiaka), gdzie fabrykowano dokumenty by szkodzić wizerunkowi osób publicznych. Wiemy zatem z jaką ostrożnością trzeba podchodzić do akt zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej.





Wiedzą o tym także historycy tam pracujący i jednoznacznie negatywnie oceniają metody i wyniki pracy kilku osób szukających sensacji. Ci państwo po 85 latach wpisali się doskonale w Goebbelsowską narrację o Kościele Katolickim.





Jeśli teraz nie postawimy tamy tej nowej odmianie totalitaryzmu mówiąc jak Prymas Wyszyński totalitaryzmowi „non possumus" to może się okazać, że poświęcenie naszych rodziców i dziadków poszło na marne.





Nie lękajmy się dziś bronić Jana Pawła II!





Solidarni2010

Maciej Różycki





Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze”

Jan Raczycki

Oświadczenie abp Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski:

Wykorzystywanie pracy dziennikarskiej do doraźnych celów politycznych, zarówno z zamiarem negacji autorytetu, jak i stawania w obronie Jana Pawła II, nie powinno mieć miejsca.Laboratorium św. Jana Pawła II na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu oraz Centrum Badania „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wyrażają swój sprzeciw wobec szargania dobrego imienia św. Jana Pawła II - ważnej postaci dla współczesnej historii Polski i świata, doktora honoris causa naszego Uniwersytetu.Pragniemy oświadczyć, że wszelkie dociekania dotyczące czasów PRL powinny być prowadzone przez ludzi odpowiednio przygotowanych, przy wykorzystaniu wiedzy na temat wyrafinowanych i brutalnych metod stosowanych przez komunistyczną władzę i służby specjalne.Bez wykorzystania obfitej wiedzy poza źródłowej i fachowej interpretacji akt, łatwo jest niestety o niesłuszne oskarżenia i pochopne wnioski.Publikowanie owych oskarżeń i wniosków, w atmosferze sensacji służy niszczeniu wielkich autorytetów naszego narodu i mnoży dramatyczne podziały społeczne.





Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.





W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła.





Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.





Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.





To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone.Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.





Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.





Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.





List otwarty zarządu regionalnego NSZZ „Solidarność":



Stanisław GądeckiArcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu PolskiW imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" Regionu Bydgoskiego zwracam się do Pana Marszałka i Radnych Sejmiku o podjęcie Uchwały przez Sejmik Województwa w obronie dobrego imienia Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świętego Jana Pawła II.





Przygotowany materiał jednej ze stacji komercyjnych w sprawie Świętego Jana Pawła II nie miał na celu pokazania prawdy, a jedynym celem tego ataku jest zdyskredytowanie osoby Wielkiego Polaka w oczach społeczeństwa przede wszystkim ludzi młodych, którzy znają postać Jana Pawła II tylko z lekcji historii.





Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" w przyjętym stanowisku z dnia 7 marca 2023 roku przypomina, że „Potwierdzeniem prawości Jana Pawła II jako człowieka silnego w wierze był wnikliwy proces kanonizacyjny bez najmniejszej wątpliwości wykazujący Jego Świętość".Mając powyższe na względzie wspólnym obowiązkiem jest obrona dobrego imienia Naszego Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego.





Nie możemy biernie przyglądać się gdy działania osób stosujących metody z PRL-u chcą zdyskredytować Wielkiego Polaka. Bądźmy Solidarni walcząc ze złem, tak jak uczył nas Święty Jan Paweł II.





Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”Leszek Walczak