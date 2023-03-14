Стипендії для спортсменів, прощання із благодійником та зухвалий водій

Торунь попрощався із засновником Адаптаційного ентру "Матеуш" для колишніх ув'язнених та людей із залежностями/fot. nadesłane

Призначення стипендій для медалістів, прощання із доброзичливим мешканцем

Торуня та зухвалість і відчай водія-правопорушника.

188 спортсменів з Куяв та Помор’я отримали стипендії маршалка воєводства за

видатні результати на вітчизняній та закордонній аренах. Серед

стипендіатів: призери чемпіонатів світу та Європи. Стипендії призначаються

на 10 місяців.



Торунь попрощався із засновником Адаптаційного центру "Матеуш" для колишніх

ув'язнених та людей із залежностями. Вальдемар Домбровський, колишній

хокеїст, сам боровся з проблемами алкоголю, але 15 років тому він позбувся

від залежності і протягнув руку людям, від яких більшість суспільства

відвернулася.



Перш ніж його спіймала поліція, спричинив три ДТП. Йдеться про 59-річного

мешканця Бидгощі, який спричинив ДТП своїм бусом вулицями Sępólna

Krajeńskiego та Rzeczenica Поморського воєводства. Тікаючи від поліції, він

пошкодив два легкові автомобілі та автобус. Після затримання з’ясувалося,

що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та мав подвійне

позбавлення права керувати будь-яким транспортним засобом. Тепер він

відповість за свої дії в суді.