Służby zlikwidowały fabrykę nielegalnych papierosów w powiecie włocławskim! [zdjęcia, wideo]

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego i Bieszczadzkiego OSG oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Członkowie gangu zajmowali się produkcją nielegalnych papierosów.

Pod koniec lutego jednostki połączyły siły i namierzyły grupę przestępczą, która działała w powiecie włocławskim. Na jej czele stał 41–latek z Łodzi, a oprócz niego zatrzymano czterech obywateli Ukrainy.– Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1,3 miliona papierosów oraz ponad 10 ton tytoniu i krajanki tytoniowej o szacunkowej wartości 9,5 miliona złotych, a także dwie linie technologiczne do produkcji i pakowania papierosów. W wynajmowanych budynkach na terenie powiatu włocławskiego znaleziono również cztery maszyny. Fabryka mogła wyprodukować do dwóch milionów sztuk papierosów na dobę. Straty skarbu państwa z tytułu niezapłacenia podatków w przypadku sprzedaży nielegalnego tytoniu wyniosłyby około 12 milionów złotych – powiedziała Kinga Błaszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.Lider grupy chciał ukryć działalność fabryki przed służbami. Na jej terenie stworzył m.in. pomieszczenia mieszkalne i socjalne dla pracowników, biorących bezpośredni udział w nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych.Zabezpieczono również suszarnię bębnową, maszyny do cięcia tytoniu, sprężarki i agregat prądotwórczy. Służby znalazły także opakowania i filtry do papierosów, folię aluminiową, a także ponad 330 kilogramów pyłu tytoniowego.Sąd we Włocławku zarządził tymczasowy areszt dla całej piątki zatrzymanych na trzy miesiące. Mieszkaniec Łodzi usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, za które grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Czterech mężczyzn może trafić do więzienia na pięć lat za uczestnictwo w szajce, produkowanie papierosów i wprowadzanie ich na rynek z podrobionymi znakami towarowymi.