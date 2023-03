Dziś wieczorem będzie wiało! Ogłoszono stopień zagrożenia dla 14 powiatów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o możliwości występowania silnego wiatru. Pierwszy stopień zagrożenia ogłoszono w niemal całym regionie.

Jak przewidują IMiGW oraz Państwowy Instytut Badawczy z biurem w Gdyni, najmocniej ma wiać w godzinach 21:00–24:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 85 procent.Jak można wyczytać w komunikacie: „prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu”.Stopień zagrożenia ogłoszono we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego, oprócz: bydgoskiego, Bydgoszczy, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego.