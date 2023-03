Posłowie PiS: Jest więcej pieniędzy na inwestycje, ale też w kieszeniach obywateli

Uszczelnienie podatku VAT, ale też powołanie Krajowej Administracji Skarbowej - to decyzje obecnego obozu rządzącego, które m.in. wpłynęły na stabilizację finansów publicznych. Przypomnieli o tym na konferencji prasowej w Bydgoszczy posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

- To były dobre decyzje. Jest więcej pieniędzy z jednej strony na przeprowadzenie inwestycji w różnego rodzaju samorządach, ale także więcej zostaje w kieszeniach obywateli – podkreślił poseł Tomasz Latos. - Najbardziej głośne to kwestie uszczelnienia podatku VAT. Jeżeli chodzi o wpływy z podatku CIT, to łącznie od roku 2016 jest wzrost o 190 procent.- Z kolei podwyższenie z 3 do 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku i obniżenie do 12 procent podatku PIT dla pierwszego progu podatkowego sprawia, że przy rozliczeniu z fiskusem więcej pieniędzy pozostanie w portfelach podatników - mówił poseł Piotr Król. - Te 12 procent to jest najniższy podatek PIT od 1990 roku w Polsce. To daje szansę, że część osób, które dorabiały sobie pracując na półtorej etatu, miały umowy o dzieło czy zlecenie, i ciężko pracowały, a potem na koniec dowiadywały się, że za zeszły rok muszą dopłacić do podatku, teraz mają szansę nie tylko, że nie dopłacą, ale być może będą miały jakieś zwroty.- W 2020 roku wpływy z podatku PIT i CIT do budżetu województwa wyniosły 370 mln zł, w 2022 roku było to prawie pół miliarda, a prognozowane wpływy za obecny rok to 650 mln zł - mówił obecny na konferencji radny wojewódzki Michał Krzemkowski.