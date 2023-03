Encykliki dla każdego, oświadczenie prezydenta. W Toruniu w obronie Jana Pawła II

Encykliki Jana Pawła II rozdawał w poniedziałek mieszkańcom Torunia Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Tego samego dnia prezydent Michał Zaleski opublikował oświadczenie w obronie polskiego papieża.

CAŁE OŚWIADCZENIE PREZYDENTA TORUNIA MICHAŁA ZALESKIEGO

Akcja Krzysztofa Szczuckiego miała promować i popularyzować myśli oraz nauczanie papieża Polaka. - Medialne działania wymierzone w Jana Pawła II mają charakter systemowej walki z postacią zasłużoną dla historii Polski i świata oraz kościoła - podkreśla prezes Rządowego Centrum Legislacji. - W miejsce Jana Pawła II i takich autorytetów, jak on próbuje się wprowadzać świeckie, nowe autorytety, które mają popularyzować ideologię o charakterze lewicowo-liberalnym, żeby nie powiedzieć lewackim – uważa. - To jest pierwszy cel walki z Janem Pawłem II, a drugi to próba systemowego usunięcia wartości chrześcijańskich ze sfery publicznej.Jego zdaniem, obrona Jana Pawła II powinna polegać także na promowaniu jego myśli i nauczania, dlatego w poniedziałek wręczał mieszkańcom Torunia różnego rodzaju dokumenty, które wydawał Jan Paweł II, zwłaszcza encykliki. Akcję wsparli miejscy radni PiS - Wojciech Klabun i Michał Jakubaszek.Również w poniedziałek oświadczenie w obronie polskiego papieża opublikował na miejskiej stronie prezydent Torunia Michał Zaleski. - Nie zgadzam się na deprecjonowanie świętości religijnej, autorytetu oraz dorobku wielkiego Polaka - świętego Jana Pawła II. W dobie deficytu autorytetów i kryzysu moralnego w dzisiejszym świecie powinniśmy zdecydowanie bardziej rozważnie i odpowiedzialnie wygłaszać opinie lub oceniać osobowości – napisał prezydent. - Wykorzystywanie pracy dziennikarskiej do doraźnych celów politycznych, zarówno z zamiarem negacji autorytetu, jak i stawania w obronie Jana Pawła II, nie powinno mieć miejsca.