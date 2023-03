„Unia chce zmusić Polaków do remontowania domów i mieszkań”. Apel do europosłów

Konferencja prasowa przed biurem europosła Radosława Sikorskiego/fot. Tatiana Adonis

- Unijna dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków to nieporozumienie - uważają bydgoscy działacze ugrupowania Nowa Nadzieja oraz Klubu Konfederacji. Apelują do europosłów z regionu, aby we wtorek w Parlamencie Europejskim zagłosowali przeciw jej nowelizacji.

Lewica, PSL, Polska 2050: za późno na zmiany w Kodeksie wyborczym Marcin Sypniewski jedynką na liście Konfederacji w wyborach do Sejmu z Bydgoszczy Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zarekomendowana przez komisję



Unijna dyrektywa budynkowa zakłada, że za kilka lat wszystkie nowe budynki muszą być zeroemisyjne, a istniejące – zmodernizowane. Każdy budynek ma też posiadać własną klasę energetyczną. Zdaniem działaczy Nowej Nadziei i Klubu Konfederacji ekologiczne efekty mają być osiągane kosztem obywateli. - Unijni biurokraci chcą nakazać nam remontować nasze nieruchomości pod ich dyktando – ostrzegają. - Jeżeli nie spełnimy pewnych wymogów, będziemy podlegać karom finansowym. Termomodernizacja danego budynku to są ogromne koszty, które odbiją się na ludziach najuboższych i najbardziej potrzebujących. Również państwo będzie musiało zainwestować ogromne pieniądze, aby tym ludziom pomóc, bo sami sobie nie poradzą.



Działacze zaapelowali do europosłów, aby „stanęli w obronie polskich interesów i zagłosowali przeciwko nowelizacji unijnej dyrektywy mieszkaniowej”. Swój apel złożyli w biurze Radosława Sikorskiego z Koalicji Obywatelskiej oraz Kosmy Złotowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. - Regulacje przyniosą więcej szkody niż pożytku - mówili przed biurem europosła Radosława Sikorskiego Paweł Sieg, Damian Żygowski i Rafał Kortas.Unijna dyrektywa budynkowa zakłada, że za kilka lat wszystkie nowe budynki muszą być zeroemisyjne, a istniejące – zmodernizowane. Każdy budynek ma też posiadać własną klasę energetyczną. Zdaniem działaczy Nowej Nadziei i Klubu Konfederacji ekologiczne efekty mają być osiągane kosztem obywateli. - Unijni biurokraci chcą nakazać nam remontować nasze nieruchomości pod ich dyktando – ostrzegają. - Jeżeli nie spełnimy pewnych wymogów, będziemy podlegać karom finansowym. Termomodernizacja danego budynku to są ogromne koszty, które odbiją się na ludziach najuboższych i najbardziej potrzebujących. Również państwo będzie musiało zainwestować ogromne pieniądze, aby tym ludziom pomóc, bo sami sobie nie poradzą.Działacze zaapelowali do europosłów, aby „stanęli w obronie polskich interesów i zagłosowali przeciwko nowelizacji unijnej dyrektywy mieszkaniowej”. Swój apel złożyli w biurze Radosława Sikorskiego z Koalicji Obywatelskiej oraz Kosmy Złotowskiego z Prawa i Sprawiedliwości.